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Çorap Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çorap Kontrolörü Maaşları, ve İş İlanları

Çorap Kontrolörü İmal edilen çorapların örgülerinde ve diğer kısımlarında kusur olup olmadığını kontrol eden kişidir. Çorap Kontrolörü maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Çorap Kontrolörü maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Çorap Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çorap Kontrolörü Maaşları, ve İş İlanları

Çorap Kontrolörü görev tanımı nedir, Çorap Kontrolörü ne iş yapar, Çorap Kontrolörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çorap Kontrolörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çorap Kontrolörü Tanımı;

İmal edilen çorapların örgülerinde ve diğer kısımlarında kusur olup olmadığını kontrol eden kişidir.

Çorap Kontrolörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Çorap Kontrolörü Maaşları

Çorap Kontrolörü maaşı ortalama aylık 3.860 - TL’dir. En düşük Çorap Kontrolörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çorap Kontrolörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Çorap Kontrolörü İş İlanları İçin Tıklayın

Çorap Kontrolörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

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Çorap Kontrolörü Ne İş Yapar?

Çorap Kontrolörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a)    Kontrol için gelen çorapları  cinslerine göre ayırmak,
b)    Ayrılan çorapları  tek tek içine elini sokarak ve sağa sola çevirerek  kontrol etmek,
c)    Tespit ettiği kusurları işaretleyip ilgililere bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çorap Kontrolörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Türk Meslekler sözlüğünde Çorap Kontrolörü mesleğinin meslek kodu 7543.01 olarak belirlenmiştir

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