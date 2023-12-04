Çorum’da odun çalan şahısı vatandaşlar yakaladı!

Çorum’da cadde üzerinde bir pide salonun odunluğuna otomobil ile gelen kimliği belirsiz şahıs, odunları arabaya yüklediği sırada çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.

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Çorum’da odun çalan şahısı vatandaşlar yakaladı!

Çorum’da bir pide salonuna ait odunları arabasına yükleyen şahıs çevredeki vatandaşlar tarafından suç üstü yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

ODUN HIRSIZINA VATANDAŞLARDAN SUÇÜSTÜ

Olay Kale Mahallesi Ata Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir pide salonun odunluğuna otomobil ile gelen kimliği belirsiz şahıs, odunları arabaya yüklediği sırada çevredeki vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.

Çorum’da odun çalan şahısı vatandaşlar yakaladı!

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aracına yüklediği odunları tekrardan geri yerine koyan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, ifadesi alınmak için karakola götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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