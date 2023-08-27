Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.

Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Ligi'ne transfer olduktan sonra yaptığı açıklamalarla hep gündem olmaya devam ediyor. Ronaldo Sudi Arabistan Ligi'nin Türkiye ve Hollanda liglerine geride bırakacağını açıklamış tepki çekmişti. Yeni açıklamaları ile açıklamasının arkasında olduğunu gösterdi.

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Cristiano Ronaldo, Türkiye için söylediğinden geri adım atmıyor, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor.

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'ni övmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ligin, Türkiye ve Hollanda liglerini geçeceğini belirten Portekizli yıldızın sözleri tepki çekmişti. Ronaldo, sözlerini yineledi.

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Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Ronaldo, "Suudi Arabistan'da olduğum için çok mutluyum, burada futbol gelişiyor. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Daha önce de söylediğim gibi Suudi Ligi dünyanın en iyilerinden olacak, bu olacak." ifadelerini kullandı.

AL NASSR YILDIZLAR TOPLULUĞU

Suudi Arabistan takımları bu sezon transfer piyasasına damga vururken, Al Nassr'da dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna kattı.

Transfere şu ana kadar 165 milyon euro harcayan Al Nassr, Otavio, Sadio Mane, Ayemeric Laporte, Seko Fofana, Marcelo Brozovic ve Alex Telles'i renklerine bağladı.

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