Cübbeli Ahmet Hoca'dan sert sözler! "Oy verenler vatandaşlıktan çıkartılsın"

Cübbeli Ahmet Hoca daha önce katıldığı programda HDP hakkında, "Kürtler Müslümandır. Bunlara oy verenler arasında da Müslümanlar var Bunların ne Marksist Leninist, ne dinsiz siyoniste çalıştığı anlatılamıyor mu, ben anlamadım ya. Bu Müslümanlar nasıl bunlara rey verebilir?" ifadelerini kullanarak tepkilere neden olmuştu.

"BÖLÜNMEYİ ÖNLEYEMEZSİNİZ"

Cübbeli Ahmet Hoca, HDP'ye yönelik sert eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ahmet Mahmut Ünlü, "PKK militanlarını destekleyen ve bölünme niyetiyle HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarmazsanız, vatanın bütünlüğünü sağlayamazsınız. Bölünmeyi önleyemezsiniz" sözlerini kullandı.

"ALLAH PARTİLERİNİ İLHAK EYLESİN"

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "Allah partilerini ilhak eylesin, oy verenlerin bütün ellerini iptal eylesin. Allah'ım yüzde 11-12'nin altındaki reylerini sıfırın altına düşürsün. Allah tüm belaları onların üzerine onların üzerine göndersin."

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