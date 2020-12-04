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Çukur 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçovalı hayatını kaybediyor

Çukur 106. bölüm fragmanı izleyenleri adeta göz yaşlarına boğdu. Selim Koçovalı, Çağatay Erdenet'in tuzağına düştü ve Koçovalı ailesi tine büyük bir acı ile sarsıldı.

Show TV ekranlarında Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Selim Koçovalı'nın ölüm haberinin gösterildiği sahneden Selim'in oğlu Akın'ın gözyaşları içinde haykırışları izleyenleri derinden etkiledi. İşte Çukur 106. yeni bölüm fragmanı haberimizde... 

ÇUKUR 106.BÖLÜM FRAGMANI 

 Selim Koçovalı'nın ölüm haberinin herkesi derinden sarstığı tanıtımda Akın'ın gözyaşları içinde haykırışları yüreklere dokunuyor. Yamaç'ın sözleri yeni bir savaşın habercisi oluyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi.

Çukur 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selim Koçovalı hayatını kaybediyor

Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı. Tüm bu olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı.

Yamaç'ın, Cengiz ve Çağatay'a bir sonraki hamlesi bir külçe altın göndermek olunca tansiyon giderek yükselmeye başladı. Yamaç, Erdenetler'i altınlarını yok etmekle tehdit etti.

Çağatay, Yamaç'ın bu hamlesiyle bozguna uğrarken, diğer tarafta Cumali'ye karşı elinde olan büyük kozu kullandı. Çukur'un tapularını tefeci Sermet'ten geri almaya giden Cumali, karşısında Çağatay Erdenet'i görünce şoke oldu.

Çağatay Cumali'den, Ogeday'ı öldürmesini isteyince Cumali, saldırı düzenledi. Sultan'ın Yamaç'ı yemeğe davet etmesi ise Koçovalılar'ın evinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Sultan'ın ısrarıyla Cumali, Selim ve Yamaç aynı sofrada buluştu. Gerilim dolu akşamın sonuna Yamaç ve Selim'in yüzleşmesi bölüme damgasını vurdu. Selim'i, Çağatay'ın öldürmek için hedef aldığının ortaya çıktığı final ise Koçovalılar'ı bekleyen felaketin habercisi oldu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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