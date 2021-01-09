Çukur 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Efsane oyuncu kadroya yeniden dahil oluyor

Yeni bölümüyle 11 Ocak Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak Çukur'un 111. yeni bölümden ilk sahnesi yayına verildi. Yamaç ve Akın'ın gerilim dolu konuşmasının ekrana geldiği sahnede Yamaç, "Kendinden önce sevdiklerini düşüneceksin!" sözleriyle Akın'ı uyardığı sahnenin ardından Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakterinin ise diziye dahil olacağı açıklandı.

ÇAĞATAY ÇUKUR'U OYUNLARA BOĞACAK

Çağatay'ın yeni oyunları ise sürpriz gelişmelere yol açacak. Çukur'da Ogeday'ın ölümünün ardından ise bir Erdenet ailesinden hangi ismin olacağı da şimdiden merak konusu oldu.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erdenetler'in sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek.

Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay'ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay'ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak.

Ogeday'ın ölümü sonrası Cengiz'e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde Seren babasının katili olarak suçladığı Süreyya'yı vurdu. Ogeday ve Kulkan'ın annesi Süreyya rolünü canlandıran Filiz Taçbaş ise bu ölümün ardından diziye veda etti.

Öte yandan Ogeday'ı kaçıran Koçovalılar, Kulkan'ı da tuzağa düşürdü. Kulkan düştüğü çukurdan kurtulmak için kendine uzatılan iple yukarı çıktığında abisi Ogeday'ı ağaçta asılmış halde buldu. Böylece Ogeday Erdenet rolünü canlandıran Baki Davrak da son bölümle Çukur'dan ayrıldı.

Çukur'da en duygusal veda ise Nehir'in ayrılığı oldu. Yamaç'tan hamile olan Nehir, yanında bulunan Medet'i oyuna getirerek kaçtı ve İstanbul'u terk etti. Nehir rolündeki Hazal Subaşı da diziden ayrıldı.