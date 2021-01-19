Çukur 112. bölüm final sahnesi ile sosyal medyayı salladı. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Cengiz Erdenet'i canlandıran Mustafa Avkıran'dan sonra bir ayrılık daha yaşandı. Dizinin final sahnesinde Seren Erdenet, kuzeni Çağatay tarafından öldürülürken, Akın Koçovalı, Kulkan Erdenet'in bombalı tuzağına düştü. Peki Çukur 112. bölüm Akın Koçovalı ve Seren Erdenet öldü mü? İrem Sak Çukur'dan ayrıldı mı? Burak Dakak diziden ayrıldı mı?

ÇUKUR AKIN KOÇOVALI ÖLDÜ MÜ?

Çukur 112. bölümde Çağatay'ın yurt dışından getirdiği siyah maskeli gizemli savaşçı dehşet saçtı. Çukur'a girerek her yere bomba koyan maskeli kişi, Yamaç'ı köşeye sıkıştırdı.

Cumali tuzaktan kurtulurken kahvehanenin karşısında bekleyen Akın'ı öldürmek için Kulkan uzaktan kumandalı bombayı patlattı. Patlamada Akın Koçovalı ağır yaralandı. Dizinin takipçiler Akın Koçovalı'nın ölüp ölmediğini merakla araştırırken konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İREM SAK ÇUKUR'DAN AYRILDI MI?

Çukur'da Çağatay kuzeni Seren Erdenet'i öldürdü. Seren Erdenet rolünü canlandıran güzel oyuncu İrem Sak ise diziye sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla veda etti.

Ünlü oyuncu "Tek tek yazmak lazım herkesi, lakin çok kalabalık bir aile Çukur. Siz benim hayatıma siyah ağırlıklı da olsa inanılmaz bir renk kattınız Gözümün değdiği her gözü öperim, teşekkür ederim. Araç hazır değilse bir yemek yer giderim" mesajıyla Çukur'a veda etti.

Bazen düşman oldun, bazen dost.

Babanın intikamı almadan gitmedin ama.

Güle güle Seren.

Teşekkürler İrem Sak.@iremsak @ayyapim @showtv pic.twitter.com/AtONrZVepa — Çukur Dizi Resmi (@cukurdizi) January 18, 2021

Çukur'un resmi sosyal medya hesabından da İrem Sak'a veda paylaşımı yapıldı. Paylaşımda "Bazen düşman oldun, bazen dost. Babanın intikamı almadan gitmedin ama. Güle güle Seren. Teşekkürler İrem Sak" ifadeleri kullanıldı.