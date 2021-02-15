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Çukur 116. full izle | Çukur son bölüm full izle Youtube

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur yepyeni bölümüyle nefesleri kesmeye geliyor. Bu akşam 116. yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide Yamaç'ın geri dönmesi ile dengeler değişiyor. İşte Çukur 116. full izle | Çukur son bölüm full izle Youtube...

Çukur 116. full izle | Çukur son bölüm full izle Youtube

Ekranların reyting rekortmeni olan Çukur dizisinde büyük finale giderken ipler kopuyor.  Yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizide, Koçovalı'ların yeni üyesi amcanın gelmesi kafaları karıştırdı. İzleyicide Çukur'a sahip çıkacak karakter gibi gösterilse de çoğu kişi tarafından Çukur'a ve Yamaç'ın işlerinin kötüye sarmasında büyük etken olacak hissi yarattı. İşte Çukur Çukur 116. full izle | Çukur son bölüm full izle Youtube

Çukur 116. full izle | Çukur son bölüm full izle Youtube

ÇUKUR 116. FULL İZLE | ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE

Yeni bölümde mahalleye dönen Yamaç ailesini bulmanın peşine düşer ve abisi Cumali'nin evini uzaktan izler. Bunun farkına varan Cumali izleyen kişisin peşine düşünce gerçekle karşılaşır. Abi kardeşin buluşma anı duygusal anlar yaşatıyor. Damla Cumali'ye tekrar bir savaşın içine girmemesi için çaba gösterir ancak Cumali kardeşinin dönmesiyle pek durmayacak gibi. 

Çukur 116. full izle | Çukur son bölüm full izle Youtube

Çukur'da hakimiyet kuran ve yönetimi elinde tutmaya çalışan İdris Koçaovalı'nın kardeşi Cumali ise dikkatleri üzerine çekti. Yamaç'ın dönmesi amcayı rahatsız eder ve elini öptürmek üzerinde hakimiyet kurmak ister. Peki Yamaç, Cumali amcanın elini öpecek mi?

ÇUKUR 116. BÖLÜM FULL İZLE | ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLE

Çukur 116. full izle | Çukur son bölüm full izle Youtube

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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