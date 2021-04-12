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Çukur 124. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da yaklaşılan büyük sona doğru ipler iyice geriliyor. Yeni bölümde hep amcanın tarafında olmayı tercih eden Karaca'nın kafası karışır. Peki Karaca amcaya sırt çevirecek mi? İşte Çukur 124. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle...

Çukur 124. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle

Pazartesi akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Çukur yepyeni bölümüyle nu akşam izleyici karşısında olacak. Amcanın hain planı ile karşı karşıya gelen Yamaç ve Vartolu orta yolu bulabilecek mi? Peki Celasun'un başına gelenler ortaya çıkacak mı? İşte Çukur 124. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle...

Çukur 124. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle

Yamaç’ın, Amca’nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç’ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç’ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek.

ÇUKUR 124. BÖLÜM FULL İZLE| ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Çukur 124. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle

Karaca’nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun’dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca’yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.

Çukur 124. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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