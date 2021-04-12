Pazartesi akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Çukur yepyeni bölümüyle nu akşam izleyici karşısında olacak. Amcanın hain planı ile karşı karşıya gelen Yamaç ve Vartolu orta yolu bulabilecek mi? Peki Celasun'un başına gelenler ortaya çıkacak mı? İşte Çukur 124. bölüm full izle| Çukur son bölüm Show TV full izle...

Yamaç’ın, Amca’nın kurduğu düzeni bitirmek için yaptığı zeka dolu plan Vartolu ve Yamaç’ı bir kez daha karşı karşıya getirecek. Kararından geri adım atmayan Yamaç’ın aksiyonu nefesleri kesecek. İçindeki ateşi yeniden bulan Cumali, sürpriz bir hamle ile mahalledeki tüm dengeleri değiştirecek.

ÇUKUR 124. BÖLÜM FULL İZLE| ÇUKUR SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Karaca’nın sürpriz bir ziyaretçi yüzünden kafası karışacak. Celasun’dan haber alamayan Karaca, peşine düştüğü ipucu sayesinde önemli bir bilgi elde edecek. Bu bilgi Amca ve Karaca’yı karşı karşıya getirirken, gerçekleşen yüzleşmenin sonucu herkesi şoka uğratacak.