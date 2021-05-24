Çukur 129. bölüm full, tek parça izle | Çukur son bölüm izle

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur finaline az kalmasıyla izleyiciyi heyecan sardı. Biz de 129. bölümünün linkine haberimizde yer verdik. İşte Çukur 129. bölüm canlı izle | Show TV Çukur 129. bölüm canlı izle...

ÇUKUR 129. BÖLÜM CANLI İZLE | SHOW TV ÇUKUR 129. BÖLÜM İZLE

Yamaç ile Efsun'un düğününden renkli anların görüldüğü tanıtımda çiftin mutluluğu yüzleri güldürüyor. Amca'nın yeni planı merak uyandırırken, Şahram'ın gelişi Çukur'da büyük ses getiriyor. Mahalleye yapılan saldırı nefesleri keserken, Koçovalılar ile Şahram'ın karşılaşmasında yaşanacaklar heyecanla bekleniyor.

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