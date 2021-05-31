Çukur Akın Koçovalı ölecek mi, öldü mü? Burak Dakak Çukur'a veda mı edecek, Çukur'dan ayrılıyor mu? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Biz de Burak Dakak'ın son durumu ile ilgili bilgileri haberimizde yer verdik.

ÇUKUR AKIN KOÇOVALI ÖLECEK Mİ, ÖLDÜ MÜ? BURAK DAKAK ÇUKUR'A VEDA MI EDECEK, ÇUKUR'DAN AYRILIYOR MU?

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un finaline az bir zaman kala yayınlanan 130. fragmanında Akın'ı yerde bulan Yamaç'ın tepkisi Akın Koçovalı'nın öldüğüne dair iddiaları güçlendirdi. Dizinin bu akşamki bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenirken Akın Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceği dizinin hayranları tarafından merak edilmeye başlandı.

Şahram'ın saldırısına maruz kalacak Koçovalıların bu çatışmadan nasıl kurtulacağı merak edilirken evin kadınlarını korumak için kendini siper eden Akın'a ne olacağı ile ilgili set ekibi tarafından net bir açıklama yapılmadı. Son bölümler yaklaşırken Burak Dakak'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.

BURAK DAKAK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

23 yaşında olan Burak Dakak, 18 Haziran 1998 yılında Ankara’da doğmuştur. 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır.

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur adlı dizide Akın Koçovalı karakterine hayat veren Burak Dakak, 1.67 metre boyunda, 60 kilo ve İkizler burcudur.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Çukur (Akın Koçovalı) (TV Dizisi)

2018 – Gülperi (Hasan) (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev) (TV Dizisi)

2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Onur) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Fevzi) (TV Dizisi)

2013 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)

2013 – Ekip (TV Dizisi)

2009 – Kendi Okulumuza Doğru

2009 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2009 – Ezel (TV Dizisi)

2008 – Doğruluk Ekseni (TV Dizisi)