Çukur bitiyor mu? Final mi yapıyor? Baş rollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendi, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı başarılı dizinin 4. sezonda ekranlar veda edeceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Diziyi beğeni ile takip edilen izleyiciler ise Çukur bitiyor mu? Final tarihi ne zaman? Çukur kaçıncı bölümde bitecek? sorularını araştırmaya başladı.

ÇUKUR BİTİYOR MU? FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un 4. sezonda ekranlara veda edeceği iddia edildi. İddialara göre dizinin yeni sezondaki çıkışı devam etse de senaryonun sona yaklaşması ve yeni konu bulunamaması nedeniyle final yapacağı öğrenildi.

İddiaların ardından dizinin önemli karakterlerinden Vartolu’nun diziden ayrılması da final iddialarını güçlendirdi.

ÇUKUR FİNAL TARİHİ

Ay Yapım imzalı dizinin 125. bölümde ekrana veda edeceği iddia edildi.

Dizinin final yapıp yapmayacağına dair henüz oyunculardan bir açıklama gelmezken Çukur'un sevenleri sosyal medyada dizinin bitmemesi için harekete geçti.