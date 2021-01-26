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Çukur'da Çağatay Erdenet Rusça ne dedi? Çağatay Erdenet'in son sözlerinin anlamı nedir?

Çukur'da Çağatay Erdenet Rusça ne dedi? Çağatay Erdenet'in son sözlerinin anlamı nedir? Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yayınlanan son bölümünde oyuncu kadrosundan o isim ayrıldı. Dizide Çağatay Erdenet rolüne hayat veren başarılı oyuncu Nejat İşler Koçovalı'lar tarafından öldürüldü ve İşler Çukur'a veda etti. Erdenet ölmeden önce Rusça bir cümle kurdu. Çağatay Erdenet'in Rusça sözleri ise vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi.

Çukur'da Çağatay Erdenet Rusça ne dedi? Çağatay Erdenet'in son sözlerinin anlamı nedir? Çukur dizisinin ekranlara gelen son bölümünde Çağatay Erdenet'in ölümü sosyal medyada gündem oldu. Pazartesi günleri Show TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur'da Nejat İşler tarafından canlandırılan Çağatay Erdenet, Yamaç Koçovalı tarafından öldürüldü. Erdenet ölmeden önce dile getirdiği Rusça sözler araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen sözlerin anlamı...

ÇAĞATAY ERDENET RUSÇA NE DEDİ, SÖZLERİN ANLAMI NEDİR?

Nejat İşler'in hayat verdiği Çağatay Erdenet’in ölmeden önce söylediği Rusça sözler dizinin sıkı takipçileri tarafından merak uyandırdı. Erdenet’in ölmeden önce söyledği sözlerin anlamı ise şu şeklide:

“Büyü artık senin değil” dediği belirtildi. Bunun da Türkçe manası ise “Efsun artık senin değil” demek olduğu ortaya çıktı.

Çukur'da Çağatay Erdenet Rusça ne dedi? Çağatay Erdenet'in son sözlerinin anlamı nedir?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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