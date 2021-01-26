Çukur'da Çağatay Erdenet Rusça ne dedi? Çağatay Erdenet'in son sözlerinin anlamı nedir? Çukur dizisinin ekranlara gelen son bölümünde Çağatay Erdenet'in ölümü sosyal medyada gündem oldu. Pazartesi günleri Show TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur'da Nejat İşler tarafından canlandırılan Çağatay Erdenet, Yamaç Koçovalı tarafından öldürüldü. Erdenet ölmeden önce dile getirdiği Rusça sözler araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen sözlerin anlamı...

ÇAĞATAY ERDENET RUSÇA NE DEDİ, SÖZLERİN ANLAMI NEDİR?

Nejat İşler'in hayat verdiği Çağatay Erdenet’in ölmeden önce söylediği Rusça sözler dizinin sıkı takipçileri tarafından merak uyandırdı. Erdenet’in ölmeden önce söyledği sözlerin anlamı ise şu şeklide:

“Büyü artık senin değil” dediği belirtildi. Bunun da Türkçe manası ise “Efsun artık senin değil” demek olduğu ortaya çıktı.