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  3. Çukur'da peş peşe şok eden vedalar! Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur'dan ayrıldı

Çukur'da peş peşe şok eden vedalar! Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur'dan ayrıldı

Çukur 4 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelen bölümle yine izleyicisine heyecan doku bir akşam yaşattı. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı 110. bölümde Süreyya Erdenet'i oynayan Filiz Taçbaş, Ogeday Erdenet'i canlandıran Baki Davrak ile Nehir karakterine hayat veren Hazal Subaşı, Çukur kadrosundan ayrıldı.

Çukur'da peş peşe şok eden vedalar! Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur'dan ayrıldı

Çukur 110. bölüm ile dün akşam Show TV ekranlarındaydı. Baş rollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran gibi isimlerin yer aldığı Çukur'da dün akşam vedalar da peş peşe geldi.

Çukur'da peş peşe şok eden vedalar! Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur'dan ayrıldı

Çukur son bölümde Seren babasının katili olarak suçladığı Süreyya'yı vurdu. Ogeday ve Kulkan'ın annesi Süreyya rolünü canlandıran Filiz Taçbaş ise bu ölümün ardından diziye veda etti.

Çukur'da peş peşe şok eden vedalar! Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur'dan ayrıldı

Öte yandan Ogeday'ı kaçıran Koçovalılar, Kulkan'ı da tuzağa düşürdü. Kulkan düştüğü çukurdan kurtulmak için kendine uzatılan iple yukarı çıktığında abisi Ogeday'ı ağaçta asılmış halde buldu. Böylece Ogeday Erdenet rolünü canlandıran Baki Davrak da son bölümle Çukur'dan ayrıldı.

Çukur'da peş peşe şok eden vedalar! Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur'dan ayrıldı

Çukur'da en duygusal veda ise Nehir'in ayrılığı oldu. Yamaç'tan hamile olan Nehir, yanında bulunan Medet'i oyuna getirerek kaçtı ve İstanbul'u terk etti. Nehir rolündeki Hazal Subaşı da diziden ayrıldı.

Çukur'da peş peşe şok eden vedalar! Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur'dan ayrıldı

Sosyal medya hesabından dizi setinden bir fotoğraf paylaşan güzel oyuncu buradan da sevenlerine veda etmeyi unutmadı; "Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkürler. İyi ki Çukur" ifadelerini kullandı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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