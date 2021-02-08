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Çukur'da sona geliniyor! Çukur dizisinin final tarihi belli oldu

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da sona geliniyor. 4 sezondur ekranlarda yer alan dizinin finaline çok kısa bir süre kala, dizide yeni bir dönem başlıyor. Bu kapsamda dizinin

Çukur'da sona geliniyor! Çukur dizisinin final tarihi belli oldu

İlk kez 2017 yılında seyirci karşısına çıkan sevilen dizi Çukur dizisinde süreç hızlanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda dizinin kısa süre sonra final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin sıkı takipçilerini üzen bu haber merak konusu olmuştu. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Çukur'un, büyük bir değişime uğradığına şahit olurken, Efsun'u ise bebeğiyle göreceğimiz dizinin final tarihide belli oldu.

ÇUKUR'UN FİNALİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'u ve Koçova ailesini konu edinen dizide final için geri sayım başladı. Dizinin final tarihinin yaklaştığını belirten Birsen Altuntaş, haberinde şu ifadeleri kullandı: "Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde... Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek." 

Çukur'da sona geliniyor! Çukur dizisinin final tarihi belli oldu

ÇUKUR DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, Çağatay’ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun’un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin’in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek.

Koçovalılar’ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur’a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan’ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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