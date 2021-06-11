Çukur'un yerine başlayacak olan Üç Kuruş dizisinde başrol belli oldu: Uraz Kaygılaroğlu!

4 sezondur izleyiciyi ekrana kilitleyen Çukur, pazartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle ekrana veda ederken İçerde'den çıktık, Çukur'a düştük, sırada Üç Kuruş" notu görülmüştü.

Yine Show TV'de yayınlanacak olan dizisinin yönetmeni Sinan Öztürk olacak. Üç Kuruş için önce Taner Ölmez ile görüşüldüğü konuşulmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu ile anlaşıldığı ortaya çıktı.

Son olarak Sefirin Kızı'nda rol alan Kaygılaroğlu bu yaz boyu Erşan Kuneri dizisinde de kamera karşısına geçecek.

Öte yandan Çukur dizisinin kadrosundaki herhangi bir oyuncunun Üç Kuruş'ta rol alıp almayacağı ve senaryo detayları henüz belli değil. Çekimlerin bu yaz başlaması ve yeni yayın döneminde gösterimde olması bekleniyor.