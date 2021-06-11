Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm full, tek parça izle | ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 4. bölüm canlı izleArka Sokaklar 593. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Arka Sokaklar 593. bölüm canlı izleÇukur'un yerine başlayacak olan Üç Kuruş dizisinde başrol belli oldu: Uraz Kaygılaroğlu!Son dakika | Bakan Koca duyurdu: Kargo çalışanları ve kuryeler aşılanacakİbo Show 28. bölüm fragmanı yayınlandı | 12 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!Ekmek 4 TL mi olacak? Ekmeğe zam mı geldi 2021?Enis Arıkan bu kez annesini ifşaladı! Selma Teyze bu görüntülere çok kızacakSon dakika | Kilis Yukarı Afrin Barajı açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarSağlık merkezinde büyük skandal! Bekleme salonu ekranında cinsel içerikli film göründüSon dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takıma EURO 2020'de başarı diledi
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Çukur'un yerine başlayacak olan Üç Kuruş dizisinde başrol belli oldu: Uraz Kaygılaroğlu!

Çukur'un yerine başlayacak olan Üç Kuruş dizisinde başrol belli oldu: Uraz Kaygılaroğlu!

Geçtiğimiz pazartesi final yapan Çukur'un ardıdan başlayacak olan yeni dizi Üç Kuruş'un başrol oyuncusu belli oldu. Taner Ölmez'le görüşülen diziyle Uraz Kaygılaroğlu'nun anlaştığı öğrenildi...

Çukur'un yerine başlayacak olan Üç Kuruş dizisinde başrol belli oldu: Uraz Kaygılaroğlu!

4 sezondur izleyiciyi ekrana kilitleyen Çukur, pazartesi akşamı yayınlanan final bölümüyle ekrana veda ederken  İçerde'den çıktık, Çukur'a düştük, sırada Üç Kuruş" notu görülmüştü.

Yine Show TV'de yayınlanacak olan dizisinin yönetmeni Sinan Öztürk olacak. Üç Kuruş için önce Taner Ölmez ile görüşüldüğü konuşulmasının ardından Uraz Kaygılaroğlu ile anlaşıldığı ortaya çıktı. 

Son olarak Sefirin Kızı'nda rol alan Kaygılaroğlu bu yaz boyu Erşan Kuneri dizisinde de kamera karşısına geçecek.

Çukur'un yerine başlayacak olan Üç Kuruş dizisinde başrol belli oldu: Uraz Kaygılaroğlu!

Öte yandan Çukur dizisinin kadrosundaki herhangi bir oyuncunun Üç Kuruş'ta rol alıp almayacağı ve senaryo detayları henüz belli değil. Çekimlerin bu yaz başlaması ve yeni yayın döneminde gösterimde olması bekleniyor. 

Çukur'un yerine başlayacak olan Üç Kuruş dizisinde başrol belli oldu: Uraz Kaygılaroğlu!Çukur'un yerine başlayacak olan Üç Kuruş dizisinde başrol belli oldu: Uraz Kaygılaroğlu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT