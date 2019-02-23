Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş mitinginde neden ara verdi? Ne dedi?

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş'taki mitinginde halka sesleniyor.

Erdoğan konuşmasının başlarında gelen telefonla ara isteyerek, konuşmasını durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Üstad Necip Fazıl, "Övünecek tek şeyim varsa o da Maraşlı olmamdır" diyor. Şairlerin yazarların iftihar şehri Maraş... Seni yürekten selamlıyorum Maraş.

31 Mart'ta Kahramanmaraş iradesine yine sahip çıkacaktır.

Biz Kahramanmaraş'ı sadece gönülden sevmekle kalmadık. Aynı zamanda bu kadim şehir hizmetlerle buluştuk. Bugüne kadar Kahramanmaraş'a 30 kattrilyon yatırım yaptık. Neden? Çünkü biz Maraş'a aşığız. Millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor.

Sağlıkta 86 adet tesisi şehrime kazandırdık. Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Bu hızlı tren hattının etüt proje çalışmaları devam ediyor.



Kahramanmaraş'taki mevcut havalimanına yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Bu binayı 3 hafta önce hizmetinize sunduk.

Şimdi sizlere bir müjde veriyorum. Kahramanmaraş'ta ıslah organize sanayii bölgesi oluşturarak sanayii tesislerimizin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

TELEFON GELİNCE ARA VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması esnasında gelen bir telefon üzerine açıklamalarına ara verdi.