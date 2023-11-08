Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi' için Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarına başladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi' için Özbekistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi' için Özbekistan'da

Erdoğan'ın programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın gerçekleştirilecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılması ve hitapta bulunması bekleniyor. Erdoğan'ın ayrıca katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi' için Özbekistan'da
Zirve çerçevesinde Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu teşkilatın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantının geliştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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