Üniversite öğrencisinin cesedi balıkçılar tarafından bulundu!

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bir genç kız cesedi bulundu.

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Üniversite öğrencisinin cesedi balıkçılar tarafından bulundu!

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bir genç kız cesedi bulundu. Cesedin Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ümran Arslan’a ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sularında ilçenin Yalıköy mahallesi açıklarında balık kafesleri civarında balıkçılar tarafından bir bayan cesedi bulundu.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bir genç kız cesedi bulundu.

Cesedi bulan balıkçılar Sahil Güvenlik, Emniyet ve Jandarma ekiplerine haber verirken, denizden çıkartılan ceset deniz polisine ait tekne ile Vakfıkebir Limanı'na getirildi. Ceset, ardından ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bir genç kız cesedi bulundu.

Yapılan otopside cesedin Trabzon Üniversitesi Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Giresun nüfusuna kayıtlı 19 yaşındaki Ümran Arslan’a ait olduğu belirlendi.

Arslan’ın Beşikdüzü Öğrenci Yurdu’nda kaldığı ve dün akşam yurda gitmediği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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