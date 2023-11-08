Anayasa Mahkemesi CHP'nin Dezenformasyon yasasının iptal istemini oy çokluğu ile reddetti

Son dakika haberi: CHP, Dezenformasyon Yasasının iptali edilmesini talep etmişti. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini oyçokluğuyla reddetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "Biz bakanlık olarak görüşümüzü Anayasa Mahkemesine ifade ettik. Takdir Anayasa Mahkemesinin. Hep beraber sonucu göreceğiz" demişti. Tunç, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

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"TCK'da 217/a yeni bir suç tipi olarak geçen yasama döneminde ihdas edilmişti, uygulamasına da başlandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Halk içinde endişe, korku, panik yaratmaya yönelik ya da kamu düzenini ihlal eden nitelikte bir durum söz konusuysa, bu fiilleri tespit edecek, bunun suç olup olmadığını takdir edecek olan yine bağımsız yargıdır. Bu süreçte maddeyle ilgili iptal davası açıldı Anayasa Mahkemesine. Biz Bakanlık olarak görüşümüzü Anayasa Mahkemesine ifade ettik. Takdir Anayasa Mahkemesinin. Hep beraber sonucu göreceğiz."

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