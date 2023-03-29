Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Cumhurbaşkanı ile Ankara'da bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ortak basın toplantısında konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Macaristan Cumhurbaşkanı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı stratejik ortağımız ve Macaristan'ın deprem felaketinin ardından dayanışmasını göstermek ve ikili iş birliğimizi ele almak üzere bu ziyareti gerçekleştirdiler. Macaristan hükümetiyle dost Macar halkına destekleri ve yardımları için teşekkür ediyorum. 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar dostlarımız 99 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu. Bu zorlu mücadelemizde bizlere omuz veren tüm macar dostlarımıza şükranlarımı bildiriyorum. Ortak irademizi teyit ettik.

Macar arama kurtarma ekipleri depremin hemen ardından ülkemize intikal etti, özverili çalışmalarında 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Depremdeki destek ve yardımları için teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele aldık.

"EKONOMİK VE TİCARİ MÜNASEBETLERİMİZ GİDEREK GÜÇLENİYOR"

2024 senesini de ortak kültür yılı olarak kutlayacağız. Ticaret hacmimiz geçen sene 3,5 milyar dolara ulaştı. Atılacak adımları birlikte değerlendirdik. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Ayrıca güncel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk.

"MACARİSTAN'A DOĞAL GAZ VERİLMESİNE DESTEK OLACAĞIZ"

Şu an itibarıyla TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda desteği Azerbaycan'a ilettik. Rusya Ukrayna savaşı gündemimizdeki yerini aldı. Savaşın başından beri diyalogun tesisi için büyük çaba sarf ediyoruz. Macaristan'ın da bu anlayışta olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesine destek olacağız.

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