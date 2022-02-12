Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Temel gıda ürünlerindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Programı'na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılarak açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.

Geçtiğimiz yılın son ayların yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile alakasının olmadığını herkes kabul edecektir.

KDV'Sİ YÜZDE 1'E İNEN ÜRÜNLER, ENFLASYON SEPETİNDE CİDDİ BİR AĞIRLIĞA SAHİPTİR

Mal ve hizmetlerde KDV oranını düşürecek karara imza atıyorum. Hayırlı olsun. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. KDV'si yüzde 1'e inen ürünler, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir.

Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir.

Kararı yarınki resmi gazetede yayımlıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada rehberimiz insanı yaşat ki devlet de yaşasın düsturu olacaktır. Değerli iş insanları KDV'yi yüzde 1'e indirmemiz gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektir. Pazartesi gününden itibaren gıdada yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını devletimiz adına bekliyoruz.

Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun kazancı olduğu gibi aldığı her yara da ortak kaybımızdır. İstihdam da tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. İhracatımız rekor tazeleyerek artıyor. Turizmde başlayacak büyük hareketliliğin sinyallerini şimdiden alıyoruz. Enflasyon ile mücadele safhına herkesin katılmasını istiyoruz.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE

Enflasyon ile mücadelede iş dünyasından aynı samimi desteği bekliyoruz. Bu duygularla KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e inmesi kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

KDV düştü mü, kaç oldu 2022? ? Temel gıda ürünleri KDV oranı yüzde kaç? Hangi ürünlerde indirim olacak?

Temel gıda ürünleri nelerdir? Hangi ürünlerde kdv düşecek? Kdv yüzde 1'e inecek ürünler hangileri?