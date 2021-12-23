Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti! İYİ Partili Durmuş Yılmaz geri adım attı: Kendime yakıştırmadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla döviz kurunda ani düşüş ve dalgalanmalar yaşanmıştı. Söz konusu durum üzerine değerlendirme yapan Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Halk TV'de katıldığı programda," Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." demişti. Söz konusu açıklamaları tepki çeken Durmuş Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda bu konuda konuştu.

"CÜMLEYİ KURDUM İNKAR ETMİYORUM"

Durmuş Yılmaz, "Çıktığım programın bir aşamasında kur 12-13 liraya gelmişti fakat tekrar 17-18'lere çıktı. Ondan önceki dört tane döviz müdahalesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın her yaptığı konuşmadan sonra kurun düştüğü seviyeden tekrar yukarıya çıkması, o arada da kurun tekrar düştüğü seviyeden yukarı çıkmasından hareketle şu cümleyi kurdum, dedim ki: 'Bu bir alış fırsatı olabilir. Yarın sabahtan itibaren bu kaldığı yerden devam edebilir' demedim, bakın, 'edecektir' dedim. Bu cümleyi kurdum inkar etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, döviz alımı ve satımı konusunda tavsiyede bulunmadığını belirterek," Böyle bir şeyi de kendime yakıştırmam, yakıştırmadım." diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısında isim vermeden Durmuş Yılmaz'ı eleştirerek," Dün çıkmış birisi, 'Kur düşüyor, dolar almanın tam zamanı' diyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı benim milletim en kısa zamanda verecek. Ya siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsınız. Size bu dönemde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Sizin buna ne aklınız yeter ne gücünüz yeter. " ifadelerini kullanmıştı.

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