Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinden sonra 11 il büyük oranda etkileniş ve yaşanan deprem felaketinden sonra ise deprem bölgesindeki okullar için eğitime ara verilme kararı alınmıştı. Ardından ise yaşanan depremler sonrası etkilenen okullar ve öğrencilerin sayısında ki artış sebebiyle okullar yüz yüze yerine online sisteme geçmişti. Öğrenciler ise üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ederken açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"ONLİNE SİSTEMLE BİRAZ DEVAM EDELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV-StarTV ortak yayınında, "Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor. Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir. Bunun için öncelikle depremzede vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla barınabilecekleri kapasitenin oluşturulması gerekiyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. YÖK başkanımızla irtibat halindeyiz. Gereken adımların atılmasını da sağlayacağız. Yüz yüze eğitimle online eğitim tabii ki mukayese edilemez" dedi.