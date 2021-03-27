Türkiye Norveç maçı canlı izle | TRT 1 HD canlı izleSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı programında yeni gruba geçildiA Milli Takım'ın rakibi Norveç! İşte sahaya çıkacak ilk 11'ler...27 Mart 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayımlandı! Vaka sayısı 30 bini aştıCumhurbaşkanı Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladıTBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili paylaşımıSurvivor 2021 annelerinize sorduk oyununu kim kazandı?Survivor futbol maçını kim kazandı 27 Mart 2021?Kardeşlerim 6. bölüm canlı izle | Kardeşlerim son bölüm canlı izleİbo Show canlı izle Star TV 27 Mart 2021 Cumartesi | İbo Show 19. bölüm canlı izle
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. DİN
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, ''Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından Pesah vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.'' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kutlanmaya başlanan  Hamursuz Bayramı dolayısıyla  bir mesaj yayımladı. 

''Kadim medeniyetimizden devraldığımız 'dini inançlara saygı ve hoşgörü' mirasına sahip çıkarak, bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde bir arada bulunduğumuz tüm inanç mensuplarının ibadet ve geleneklerini yaşamalarına çok büyük ehemmiyet veriyoruz.'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını tekrar kutluyor, kendilerine esenlikler diliyorum." 

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT