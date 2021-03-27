Cumhurbaşkanı Erdoğan Musevilerin Hamursuz Bayramını kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kutlanmaya başlanan Hamursuz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

''Kadim medeniyetimizden devraldığımız 'dini inançlara saygı ve hoşgörü' mirasına sahip çıkarak, bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde bir arada bulunduğumuz tüm inanç mensuplarının ibadet ve geleneklerini yaşamalarına çok büyük ehemmiyet veriyoruz.'' diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

''Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını tekrar kutluyor, kendilerine esenlikler diliyorum."