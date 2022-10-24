Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası TTB açıklaması! "Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türk Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası TTB açıklaması! "Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız"

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TTB Başkanı'yla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

BARTIN AMASRA'DAKİ MADEN FACİASI

"Bartın'daki benzeri kazaların önlerine geçmek için atacağımız adımlar arasında madencilik lisesi açma planımız da yer alıyor. Ülkemizdeki tüm madenlerin durumu baştan sona gözden geçirilmektedir. Ortaya çıkacak sonuçlara göre gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Amasra'daki kazanın ardından ülkedeki madenler baştan sona denetlenmektedir."

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TOKİ TEMEL ATMA TÖRENİ

"Yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, işyeri ve arsa projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cuma günü vizyon belgemizin tanıtım törenini Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Cumartesi günü Türkiye'nin otomobili TOGG'un banttan indirme törenine katılacağız."

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU

"Kasım ayında Endonezya'da Bali'de yapılacak olan bir dizi yurt dışı programımız olacak. Önümüzdeki yıl vasıl olacağımız cumhuriyetimizin 100. yılına büyük heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz. Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz Türkiye Yüzyılı vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Bu atılımı dünyanın tarihi dönüşüm yaşadığı dönemde hayata geçiriyoruz."

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"BİZİ ENGELLEYECEK GÜÇ TANIMIYORUZ"

"Partimizi kapatma girişimlerine kadar varan bu tür yanlış girişimlerin artık akla bile gelmeyeceği demokratik olgunluk seviyesine ulaştık. Kifayetsiz siyasetçilerle de ulaştık. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını hazmedemeyen emperyalistlerin farklı görünüm ve oyunlarıyla boğuştuk. Çifte standartları, gizli açık ambargoları fırsata dönüştürerek kendi göbeğimizi kesecek adımlarla her alanda gücümüze güç kattık. Engelleme çabalarının hepsinin üstesinden gelerek demokrasi ve kalkınma devrimlerimizi birer birer hayata geçirdik. Kökenine, inancına, meşrebine, siyasi ve sosyal tercihine bakmadan her bir vatandaşımızı layık olduğu haklara, özgürlüklere, refah düzeyine, gelecek güvencesine kavuşturmakta kararlıyız. Huzurun, gelişme ve kalkınma hamlelerinin engellenmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla, işçisi, memur, sanayicisi bizimle olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bizi engelleyecek güç tanımıyoruz."

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TTB AÇIKLAMASI

"TTB başkanıyla ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeyle bu ismin değişmesini sağlayacağız. Böyle bir şahsın adı Türk’le başlayan kurumun başında olmasını milletimizin tüm fertlerini rahatsız ettiğine inanıyorum."

Ayrıntılar gelecek...

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