Cumhurbaşkanlığı ikinci tur oy verme işlemleri başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi için kütüğü yurt dışında olan vatandaşların oy verme işlemleri İstanbul Havalimanı'nda bu sabah saat 08.00 itibariyle başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı gereği oy verme işlemleri İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında başladı. Oy verme işlemi bu sabah 08.00'dan, 28 Mayıs saat 17.00'a kadar devam edecek.

28 MAYIS SON GÜN !

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarına toplam 12 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar bu sandıklarda oy kullanabilecek.

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