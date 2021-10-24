Çürük Çarık ne demek, TDK'ya göre Çürük Çarık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çürük çarık ne demek? Çürük çarık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çürük çarık kelimesi. Peki çürük çarık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çürük çarık nedir, çürük çarık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇÜRÜK ÇARIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çürük çarık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çürük çarık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sağlam olmayan, işe yaramaz



ÇÜRÜK ÇARIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ev bize dar geliyor, çürük çarık, akarı kokarı eksik değil.

