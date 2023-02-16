Dango Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dango Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dango Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dango Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dango Ouattara 11 Şubat 2002 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Dango Aboubacar Faissal Ouattara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dango Ouattara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Dango Ouattara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Bournemouth futbol takımında oynamaktadır. AFC Bournemouth takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dango Ouattara'nin AFC Bournemouth ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Dango Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dango Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dango Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dango Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lorient B

1 Temmuz 2021 yılında FC Lorient

19 Ocak 2023 yılında Bournemouth

Dango Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dango Ouattara şuan AFC Bournemouth takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dango Ouattara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Académie Foot Plus

Burkina Faso takımında 7 numaralı formasıyla 30 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

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