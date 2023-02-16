Dango Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dango Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dango Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dango Ouattara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dango Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dango Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dango Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dango Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dango Ouattara 11 Şubat 2002 tarihinde Ouagadougou şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.Gerçek adı da Dango Aboubacar Faissal Ouattara şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dango Ouattara Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Dango Ouattara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Bournemouth futbol takımında oynamaktadır. AFC Bournemouth takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dango Ouattara'nin AFC Bournemouth ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Dango Ouattaraboyu ve yaşı kaç

Dango Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dango Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dango Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dango Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Lorient B

1 Temmuz 2021 yılında FC Lorient

19 Ocak 2023 yılında Bournemouth

Dango Ouattara kimdir

Dango Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dango Ouattara şuan AFC Bournemouth takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Académie Foot Plus

Dango Ouattara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Burkina Faso takımında 7 numaralı formasıyla 30 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dango Ouattara nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Josh Tymon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Tymon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Tymon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Tymon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Kemal Basaran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kemal Basaran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ali Kemal Basaran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ali Kemal Basaran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Blondy Nna Noukeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blondy Nna Noukeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Blondy Nna Noukeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blondy Nna Noukeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orhan Nahirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Nahirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Orhan Nahirci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Orhan Nahirci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları