İlya Zabarnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlya Zabarnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlya Zabarnyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlya Zabarnyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlya Zabarnyi 1 Eylül 2002 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Забарний Ілля Борисович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlya Zabarnyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İlya Zabarnyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Bournemouth futbol takımında oynamaktadır. AFC Bournemouth takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İlya Zabarnyi'nin AFC Bournemouth ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

İlya Zabarnyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlya Zabarnyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İlya Zabarnyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlya Zabarnyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Kyiv II

3 Ağu 2020 yılında Dinamo Kiev

31 Ocak 2023 yılında Bournemouth

İlya Zabarnyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlya Zabarnyi şuan AFC Bournemouth takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İlya Zabarnyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv

Ukrayna takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 4 numaralı formasıyla 17 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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