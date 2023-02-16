Darren Randolph kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darren Randolph Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Darren Randolph adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Darren Randolph Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Darren Randolph 12 Mayıs 1987 tarihinde Bray şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İrlanda,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Darren Edward Andrew Randolph şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Darren Randolph Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Darren Randolph, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Bournemouth futbol takımında oynamaktadır. AFC Bournemouth takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Darren Randolph'nin AFC Bournemouth ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Darren Randolph Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RandzOfficial

http://www.instagram.com/_darrenrandolph/

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Darren Randolph Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Darren Randolph isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Darren Randolph Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Darren Randolph futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Charlton Ath

1 Ağu 2005 yılında Accrington St.

1 Kasım 2005 yılında Charlton Ath

1 Ağu 2006 yılında FC Gillingham

1 Eylül 2006 yılında Charlton Ath

1 Şubat 2008 yılında Bury

1 Nisan 2008 yılında Charlton Ath

1 Ağu 2008 yılında Hereford Utd.

1 Kasım 2008 yılında Charlton Ath

1 Temmuz 2010 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2013 yılında Birmingham

1 Temmuz 2015 yılında West Ham

22 Temmuz 2017 yılında Middlesbrough

15 Ocak 2020 yılında West Ham

26 Ocak 2023 yılında Bournemouth

Darren Randolph Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Darren Randolph şuan AFC Bournemouth takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Darren Randolph Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ardmore Rovers (1998-2003), Charlton Athletic (2003-2005)

İrlanda takımında 23 numaralı formasıyla 11 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 0 gol atmıştır.

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