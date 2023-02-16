Daniel Dumbravanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dumbravanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Dumbravanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Dumbravanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Dumbravanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Dumbravanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Dumbravanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Dumbravanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Dumbravanu 22 Temmuz 2001 tarihinde Bălţi şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Dumbrăvanu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Dumbravanu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Daniel Dumbravanu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SPAL futbol takımında oynamaktadır. SPAL takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Dumbravanu'nin SPAL ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Daniel Dumbravanu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dumbravanu4/

Daniel Dumbravanuboyu ve yaşı kaç

Daniel Dumbravanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Dumbravanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Dumbravanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Dumbravanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zaria Balti

29 Temmuz 2018 yılında Genoa U19

29 Ocak 2020 yılında Pescara U19

30 Haziran 2020 yılında Genoa U19

14 Ağu 2021 yılında Lucchese

28 Ocak 2022 yılında Genoa

29 Ocak 2022 yılında Siena

30 Haziran 2022 yılında Genoa

4 Temmuz 2022 yılında SPAL

13 Temmuz 2022 yılında APOEL Nikosia

31 Ocak 2023 yılında SPAL

Daniel Dumbravanu kimdir

Daniel Dumbravanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Dumbravanu şuan SPAL takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Daniel Dumbravanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 17 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Daniel Dumbravanu nereli

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