Giannis Fetfatzidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Fetfatzidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Fetfatzidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Fetfatzidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Fetfatzidis 21 Aralık 1990 tarihinde Drama şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Φετφατζίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Fetfatzidis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACE Management yapmaktadır. Giannis Fetfatzidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SPAL futbol takımında oynamaktadır. SPAL takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Giannis Fetfatzidis'nin SPAL ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Giannis Fetfatzidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Fetfatzidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Giannis Fetfatzidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Fetfatzidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Olimpiakos

2 Eylül 2013 yılında Genoa

30 Ocak 2015 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2015 yılında Genoa

30 Temmuz 2015 yılında Al-Ahli SFC

1 Temmuz 2018 yılında Olimpiakos

2 Şubat 2019 yılında Aris Selanik

11 Ekim 2020 yılında Al-Khor SC

1 Temmuz 2022 yılında Al-Sailiya SC

19 Ocak 2023 yılında SPAL

Giannis Fetfatzidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Fetfatzidis şuan SPAL takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Giannis Fetfatzidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Glyfada, AS Sourmena

Yunanistan takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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