Danny Blum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Blum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Blum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Blum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Blum 7 Ocak 1991 tarihinde Frankenthal şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Blum Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Danny Blum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nürnberg futbol takımında oynamaktadır. Nürnberg takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danny Blum'nin Nürnberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Blum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Blum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Danny Blum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Blum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Mannheim Alt.

1 Temmuz 2004 yılında K'lautern Alt.

1 Temmuz 2006 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2007 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2008 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2009 yılında W. Mannheim U19

1 Ocak 2010 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2012 yılında Karlsruhe

30 Haziran 2013 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2016 yılında E. Frankfurt

27 Ağu 2018 yılında Las Palmas

30 Haziran 2019 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2019 yılında Bochum

27 Temmuz 2022 yılında APOEL Nikosia

20 Ocak 2023 yılında Nürnberg

Danny Blum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Blum şuan Nürnberg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Rot-Weiß Frankenthal (-2001), SV Waldhof Mannheim (-2004), 1.FC Kaiserslautern (2004-2007), FC Schalke 04 (2007-2009), SV Waldhof Mannheim (2009-12/2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.