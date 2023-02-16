Danny Blum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Blum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danny Blum kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danny Blum ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Danny Blum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Blum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Blum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danny Blum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danny Blum 7 Ocak 1991 tarihinde Frankenthal şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danny Blum Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Danny Blum, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nürnberg futbol takımında oynamaktadır. Nürnberg takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Danny Blum'nin Nürnberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Danny Blumboyu ve yaşı kaç

Danny Blum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danny Blum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Danny Blum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danny Blum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Mannheim Alt.

1 Temmuz 2004 yılında K'lautern Alt.

1 Temmuz 2006 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2007 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2008 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2009 yılında W. Mannheim U19

1 Ocak 2010 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2012 yılında Karlsruhe

30 Haziran 2013 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2016 yılında E. Frankfurt

27 Ağu 2018 yılında Las Palmas

30 Haziran 2019 yılında E. Frankfurt

1 Temmuz 2019 yılında Bochum

27 Temmuz 2022 yılında APOEL Nikosia

20 Ocak 2023 yılında Nürnberg

Danny Blum kimdir

Danny Blum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danny Blum şuan Nürnberg takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rot-Weiß Frankenthal (-2001), SV Waldhof Mannheim (-2004), 1.FC Kaiserslautern (2004-2007), FC Schalke 04 (2007-2009), SV Waldhof Mannheim (2009-12/2009)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Danny Blum nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Jong Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Min Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jong Min Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jong Min Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Goksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Goksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gokhan Goksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Goksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Weihrauch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Weihrauch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Weihrauch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Weihrauch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raif Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raif Gundogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raif Gundogdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raif Gundogdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları