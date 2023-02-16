Gustavo Puerta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustavo Puerta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gustavo Puerta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gustavo Puerta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gustavo Puerta 23 Temmuz 2003 tarihinde La Víctoria şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Gustavo Adolfo Puerta Molano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gustavo Puerta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP yapmaktadır. Gustavo Puerta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nürnberg futbol takımında oynamaktadır. Nürnberg takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gustavo Puerta'nin Nürnberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gustavo Puerta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gustavo Puerta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gustavo Puerta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gustavo Puerta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Bogotá FC

27 Ocak 2023 yılında Leverkusen

31 Ocak 2023 yılında Nürnberg

30 Haziran 2024 yılında Leverkusen

Gustavo Puerta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gustavo Puerta şuan Nürnberg takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Gustavo Puerta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.