Jan Gyamerah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Gyamerah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jan Gyamerah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jan Gyamerah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jan Gyamerah 18 Haziran 1995 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jan Gyamerah Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clever Sports GmbH yapmaktadır. Jan Gyamerah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nürnberg futbol takımında oynamaktadır. Nürnberg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jan Gyamerah'nin Nürnberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jan Gyamerah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jan Gyamerah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jan Gyamerah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jan Gyamerah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Bielefeld Alt.

1 Temmuz 2010 yılında Bielefeld U17

1 Ocak 2011 yılında VfL Bochum U17

1 Temmuz 2012 yılında VfL Bochum U19

1 Temmuz 2013 yılında Bochum

1 Temmuz 2019 yılında Hamburg

1 Temmuz 2022 yılında Nürnberg

Jan Gyamerah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jan Gyamerah şuan Nürnberg takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Stadthagen (2000-2009), Arminia Bielefeld (2009-12/2010), VfL Bochum (01/2011-2013)

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