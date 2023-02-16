Davut Pasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davut Pasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davut Pasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davut Pasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davut Pasa 30 Ekim 1999 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Davut Paşa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davut Pasa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davut Pasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 27 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Davut Pasa'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Davut Pasa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davut_pasaa

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Davut Pasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davut Pasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Davut Pasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davut Pasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2019 yılında Doğantepespor

27 Ekim 2021 yılında Arguvan Bld

Davut Pasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davut Pasa şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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