Enes Salik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enes Salik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enes Salik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enes Salik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enes Salik 19 Mart 2001 tarihinde Malatya şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammed Enes Salik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enes Salik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Enes Salik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Enes Salik'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Enes Salik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enes_salikkk/

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Enes Salik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enes Salik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Enes Salik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enes Salik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Y. Malatya U19

26 Ağu 2019 yılında M.Yeşilyurt Bld

30 Ocak 2020 yılında Y. Malatya U19

12 Eylül 2020 yılında M.Yeşilyurt Bld

30 Haziran 2021 yılında Y. Malatya U19

1 Temmuz 2021 yılında Y. Malatyaspor

3 Eylül 2021 yılında M.Yeşilyurt Bld

30 Haziran 2022 yılında Y. Malatyaspor

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

30 Haziran 2023 yılında Y. Malatyaspor

Enes Salik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enes Salik şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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