Davy Propper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davy Propper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davy Propper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davy Propper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davy Propper 2 Eylül 1991 tarihinde Arnhem şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da David Petrus Wenceslaus Pröpper şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davy Propper Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Vision yapmaktadır. Davy Propper, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitesse Arnhem futbol takımında oynamaktadır. Vitesse Arnhem takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Davy Propper'nin Vitesse Arnhem ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Davy Propper Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DavyPropper

http://www.instagram.com/davypropper/

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http://www.facebook.com/davypropper/

Davy Propper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davy Propper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 17.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Davy Propper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davy Propper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında VIT/AGOVV U17

1 Temmuz 2008 yılında Vit./AGOVV U19

1 Temmuz 2009 yılında Vitesse

13 Temmuz 2015 yılında PSV Eindhoven

7 Ağu 2017 yılında Brighton

1 Temmuz 2021 yılında PSV Eindhoven

4 Ocak 2022 yılında ara verdi

27 Ocak 2023 yılında Vitesse

Davy Propper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davy Propper şuan Vitesse Arnhem takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Davy Propper Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VDZ (2002–2004), Vitesse Arnhem (2004–2009)

Hollanda takımında 6 numaralı formasıyla 5 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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