Matus Bero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matus Bero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matus Bero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matus Bero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matus Bero 6 Eylül 1995 tarihinde Ilava şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matúš Bero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matus Bero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Matus Bero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitesse Arnhem futbol takımında oynamaktadır. Vitesse Arnhem takımına 3 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Matus Bero'nin Vitesse Arnhem ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matus Bero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matusbero21/

Matus Bero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matus Bero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matus Bero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matus Bero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Trencin

5 Ağu 2016 yılında Trabzonspor

3 Temmuz 2018 yılında Vitesse

Matus Bero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matus Bero şuan Vitesse Arnhem takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matus Bero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Trencin (-2013)

Slovakya takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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