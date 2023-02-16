Enzo Cornelisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enzo Cornelisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enzo Cornelisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enzo Cornelisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enzo Cornelisse 29 Haziran 2002 tarihinde Arnhem şehrinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enzo Cornelisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V4S yapmaktadır. Enzo Cornelisse, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitesse Arnhem futbol takımında oynamaktadır. Vitesse Arnhem takımına 24 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Enzo Cornelisse'nin Vitesse Arnhem ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Enzo Cornelisse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/enzo_cornelisse/

Enzo Cornelisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enzo Cornelisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enzo Cornelisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enzo Cornelisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vit./AGOVV Jgd.

1 Temmuz 2018 yılında Vitesse U17

1 Temmuz 2019 yılında Vitesse U19

24 Ağu 2020 yılında Vitesse

Enzo Cornelisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enzo Cornelisse şuan Vitesse Arnhem takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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