Senaryosu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk tarafından kaleme aldığı, başrolünde Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi vizyona girmesinin ardından konusu ve oyuncu kadrosu merakla araştırılmaya başlandı. Peki Dayı: Bir Adamın Hikayesi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ KONUSU NEDİR?

Yayınlandığı döneme damga vuran efsane dizi Ezel'de canlandırdığı Ramiz Dayı karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Ufuk Bayraktar'ın bu filmde de aynı performansı göstermesi bekleniyor. Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre filmde canlandırılan karakterin Ezel dizisindeki Ramiz Dayı ile bir ilgisi bulunmuyor. Karakteri yaratırken babasından esinlendiği, sevilen ve adil bir kabadayının hikayesinin anlatıldığı öğrenildi.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

2010-2011 senesinde Ezel dizisinde Ramiz Dayı karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, bu defa Dayı filmi ile beyazperdede yer alacak. Aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı bu film 10 Aralık 2021 günü vizyona girdi.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Filmde ana karakterler Gizem Karaca ve Ufuk Bayraktar oluyor. Ahmet Varlı, Turgut Tunçlap, Beste Bereket, Ümit Çırak ve Rıza Akın ise filmde dikkat çeken diğer isimler arasında yer alıyor.