Defibela ne demek, TDK'ya göre Defibela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Defibela kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Defibela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Defibela nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Defibela kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Defibela ne demek? Defibela TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi defibela kelimesi. Peki defibela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre defibela nedir, defibela kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
DEFİBELA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Defibela kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Defibela kelimesi Arapça kökenlidir.
TDK'ya göre defibela kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Başa gelen belayı savma
DEFİBELA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER
- defibela kabîlinden