Defibela ne demek, TDK'ya göre Defibela kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Defibela ne demek? Defibela TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi defibela kelimesi. Peki defibela ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre defibela nedir, defibela kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEFİBELA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Defibela kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Defibela kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre defibela kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başa gelen belayı savma



DEFİBELA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- defibela kabîlinden

