Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kimdir? Kaç yaşında? Can Kılıç Solmaz Biyografisi​​​​​​​

2011 tarihinde yaşamını yitiren oyuncu Defne Joy Foster'ın 12 yaşındaki oğlu Can Can Kılıç Solmaz, sosyal medyada son haliyle gündeme geldi. Defne Joy Foster'ın minik bebeğinin şimdilerdeki halinin nasıl olduğunu merak edenler araştırmalara başladı. Peki, Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kimdir? Kaç yaşında? İşte, Can Kılıç Solmaz Biyografisi... DEFNE JOY FOSTER'IN OĞLU CAN KILIÇ SOLMAZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? CAN KILIÇ SOLMAZ BİYOGRAFİSİ Defne Joy Foster, Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde 2 Şubat 2011'de ölü olarak bulunmuştu. Bu ölüm tüm Türkiye'yi sarsarken, Foster hayatını kaybettiğinde geride minik bir erkek çocuğu bıraktı. Defne Joy Foster hayatını kaybettiğinde 2 yaşında bir bebek olan Can, şimdi 12 yaşında bir delikanlı. ​​​​​​​ Foster'ın vefat ettiği dönem evli olduğu eşi Yasin Solmaz, oyuncunun ölümünün ardından yeniden bir aile kurdu ve oğlu Can'ı büyüttü. Can'ın son halini görenler duygusal anlar yaşarken, 12 yaşındaki delikanlıyı annesine benzetenler de oldu. "YATTIĞIN YER İNCİTMESİN" Bir süredir İngiltere'de yaşayan oyuncu İnci Türkay, 11 yıl önce hayatını kaybeden rol arkadaşı Defne Joy Foster'ı dizideki karelerinden paylaşımlar yaparak andı. 49 yaşındaki oyuncu, paylaşımına "11 yıl oldu Defne'ciğim. Yattığın yer incitmesin" notunu düştü. DEFNE JOY FOSTER NEDEN ÖLDÜ? Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde yaşamını yitirdi. Şüpheli ölümü üzerine Kerem Altan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takipsizlik kararı verildi. Başsavcılık, Joy Foster'ın ölümüyle ilgili Altan'ın herhangi bir kusurunun olmadığını gerekçe gösterdi. Foster ailesinin itirazı Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de reddedildi. Ailenin avukatı, kanun yararına bozma yoluna başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, soruşturmanın eksik yapıldığını, hukuka aykırı olarak takipsizlik kararı verildiğini belirterek kararı bozdu. Daire kararında, Foster'ın fenalaşmasına rağmen iki saat geçtiğini, Kerem Altan'ın derhal ambulansı çağırmak yerine dışarıya çıkarak yardım aradığını ve ihmal sonucu Foster'ın öldüğünü kaydetti. Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Kerem Altan hakkında ''yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle kişinin ölmesi'' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Altan savunmasında, Foster ile barda tanıştıklarını, sabaha karşı kendi evine gittiklerini söyleyerek, "Kendisine votka ikram ettim. Bir yudum aldı. Fenalaştı. Bilincini kaybetmiş durumdaydı. Kendine getirmek için yüzünü yıkamak istedim, ancak bu bir fayda sağlamadı. Hastaneye götürmek istedim, ancak taşıyamadım" dedi. Evinin yakınındaki hastaneye gittiğini ve hastanenin kapalı olduğunu söyleyen Altan, "Kapalı olduğunu görünce eve geri döndüm. Durumunda bir düzelme olmadığını görünce ambulans çağırdım. Gelen ambulanstaki ekip kendisinin öldüğünü söyledi. Ben maktulü daha önce tanımıyordum. İlk kez o gece şahsen tanıştık. Rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını bilmiyordum. Ertesi gün polis evde arama yaptığında çantasında astım ilaçları buldu. Ben yapabileceğim tüm yardımları yaptım. Ölümüne neden olacak bir eylemim olmamıştır" diyerek suçlamaları kabul etmedi. 2 yıl boyunca tutuksuz yargılanan Kerem Altan 12 Şubat 2015 tarihinde "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bu karara yapılan itiraz da reddedildi. DEFNE JOY FOSTER ÖLÜMÜ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA NASIL SONUÇLANDI? Defne Joy Foster'ın annesi Hatice kızının ölümüne ilişkin soruşturmanın etkili yürütülmediği ve yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmıştı. Defne Joy Foster'ın Kerem Altan'ın evinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı. Kızının ölümü üzerine adalet arayışına giren Hatice Foster'ın başvurusu reddedildi.