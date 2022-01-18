Degaje ne demek, TDK'ya göre Degaje kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Degaje ne demek? Degaje TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi degaje kelimesi. Peki degaje ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre degaje nedir, degaje kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEGAJE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Degaje kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Degaje kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre degaje kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Serbest, geniş

- Açık



DEGAJE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- degaje yaka

