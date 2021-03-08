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Deha isminin anlamı nedir, Deha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Deha isminin anlamı; dahi, zekâca çok üstün olan demektir. Bu içeriğimizde Deha isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Deha isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Deha isminin anlamı nedir, Deha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Deha isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Deha ismi ne demek, Deha ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Deha isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Deha İsminin anlamı nedir? TDK Deha anlamı:

Deha ismi TDK'da insan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey, dâhilik; dâhi anlamlarında kullanılmaktadır.

Deha İsmi Kuranda geçiyor mu?

Deha ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Deha isminin kökeni:

Deha ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Deha ismi 681 kişide bulunmaktadır.

Deha isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Deha isminin rengi:

Ayrık Sarı

Deha ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Deha isminin Harf Analizi Nedir ?

Deha ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

D : Üstün güçler, güçlü

E : İletişim, duygusal karışık

H : Statü/para, garantici

A : Öncü, lider, mantıklı

Deha isminin Numerolojisi Kaçtır?

Deha ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

D : 5

E : 6

H : 10

A : 1

= 22 Deha İsminin Numeroloji Toplamı 22’dir.

Deha ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Deha isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Deha isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

D: 4   E: 5   H: 8   A: 1 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Deha isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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