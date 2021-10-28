Dekartçı ne demek, TDK'ya göre Dekartçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dekartçı ne demek? Dekartçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Dekartçı kelimesi. Peki Dekartçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dekartçı nedir, Dekartçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEKARTÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dekartçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Dekartçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dekart felsefesini benimseyen

- Dekart'ın öğretisini benimseyen, Kartezyen

