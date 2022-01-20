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Demet Akalın "Delirdik" diyerek paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Okan Kurt ve Hira ile yaptığı TikTok dansı patladı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın'ın "Ayy aman evde delirdik" notuyla paylaştığı dans videosu sosyal medyayı salladı.

Zaman zaman evinden eğlenceli görüntüler paylaşan şarkıcı Demet Akalın'ın Twitter hesabından kızı Hira ve hayat arkadaşı Okan Kurt'la TikTok akımına uyduğu bir videoyu paylaşması sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya hesaplarını aktif şekilde kullanan ve paylaşımlarıyla konuşulmayı başaran Akalın, 7 yaşındaki kızı Hira'nın TikTok'taki eğlenceli videolarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Babasıyla sık sık akım olan videoları çeken Hira Kurt, bu sefer annesini de dahil ederek bir dans videosu çekti.  Akalın, videoyu Twitter hesabından, "Ayy aman evde delirdik" notuyla paylaştı.

Demet Akalın Delirdik diyerek paylaştı! Sosyal medya yıkıldı! Okan Kurt ve Hira ile yaptığı TikTok dansı patladı!

Geçtiğimiz günlerde Okan Kurt'un kızıyla çektiği bir diğer TikTok akımı da beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Emine Özfalcı
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