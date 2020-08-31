Demet Özdemir'in dans videosuna sosyal medyada beğeni yağmuru!
Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans ettiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından videoya takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum geldi. Dans hünerlerini sergileyen güzel oyuncu, videonun altına "Biz biraz eğlendik. Zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil" notunu da düştü.
"Erkenci Kuş" ve "Doğduğun Ev Kaderindir" adlı dizilerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Demet Özdemir, şimdilerde sosyal medya hesabı instagram üzerinden attığı dans videosu ile çokça konuşulmaya başlandı. Attığı video ile dans tutkusunu bir kez daha gösteren güzel oyuncu, takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum aldı.
Zümrüdüanka 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Serhat ve Zümrüt’ün aşk dansı!
Şeyma Subaşı'dan ayrılık açıklaması: ''Biraz bekâr kalayım''
Melek Mosso'dan konserinde "ağır siyasi göndermeler" yaptığı iddialarına açıklama!
Azra Akın evliliğinin 3. yılını dans paylaşımı ile kutladı!
31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:14
Benzer Videolar