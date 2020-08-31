Demet Özdemir'in dans videosuna sosyal medyada beğeni yağmuru!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir dans ettiği videoyu sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından videoya takipçileri tarafından çokça beğeni ve yorum geldi. Dans hünerlerini sergileyen güzel oyuncu, videonun altına "Biz biraz eğlendik. Zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil" notunu da düştü.