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  3. Şeyma Subaşı'dan ayrılık açıklaması: ''Biraz bekâr kalayım''

Şeyma Subaşı'dan ayrılık açıklaması: ''Biraz bekâr kalayım''

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İtalyan Dj Guido Senia ayrılık iddialarını doğrulayan Şeyma Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık' dedi.

İtalyan sevgilisi Dj Guido Senia'nın faturalarını ödemekten bıktığı ve bu yüzden ilişkiyi bitirdiği iddialarını yayınlayan Şeyma Subaşı, ayrılık iddialarını doğrulayarak konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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28 Ağustos 2020 Cuma 09:54
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