Şeyma Subaşı'dan ayrılık açıklaması: ''Biraz bekâr kalayım''

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İtalyan Dj Guido Senia ayrılık iddialarını doğrulayan Şeyma Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık' dedi.