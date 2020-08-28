Şeyma Subaşı'dan ayrılık açıklaması: ''Biraz bekâr kalayım''
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İtalyan Dj Guido Senia ayrılık iddialarını doğrulayan Şeyma Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada 'Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık' dedi.
İtalyan sevgilisi Dj Guido Senia'nın faturalarını ödemekten bıktığı ve bu yüzden ilişkiyi bitirdiği iddialarını yayınlayan Şeyma Subaşı, ayrılık iddialarını doğrulayarak konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Melek Mosso'dan konserinde "ağır siyasi göndermeler" yaptığı iddialarına açıklama!
Mars ulusal marşı olan 'Rise to Mars', Oscar Castellino tarafından hazırlandı!
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı!
Sivas'ta bir köydeki köpeklere tecavüz skandalı! "Bu adama engel olamıyorum''
28 Ağustos 2020 Cuma 09:54
Benzer Videolar